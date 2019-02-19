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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

19 Şubat 2019 Salı 13:31
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,741,83-4,92
Parsan10,4210,71-2,71
İhlas Gayrimenkul1,091,12-2,68
Galatasaray Sportif1,511,55-2,58
Bim Mağazalar90,6592,95-2,47
Gersan Elektrik2,422,48-2,42
Mavi Giyim39,1040,06-2,40
Ülker Bisküvi18,3418,78-2,34
Pegasus27,4028,00-2,14
Zorlu Enerji1,401,43-2,10
Tofaş Oto. Fab.19,4919,90-2,06
Şok Marketler9,9910,20-2,06
Kordsa Teknik Tekstil9,539,73-2,06
Tüpraş141,20144,00-1,94
Koç Holding17,0017,32-1,85
ASELSAN24,1024,54-1,79
Beşiktaş Futbol Yat.1,731,76-1,70
Kardemir (D)2,322,36-1,69
Global Yat. Holding3,673,73-1,61
Gübre Fabrik.3,123,17-1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:31
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