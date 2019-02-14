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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

14 Şubat 2019 Perşembe 13:40
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,521,70-10,59
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,343,60-7,22
Polisan Holding6,186,57-5,94
Türk Traktör34,4235,82-3,91
MLP Sağlık12,4512,95-3,86
Şekerbank1,171,21-3,31
Enka İnşaat4,834,99-3,21
Çelebi58,3560,25-3,15
İndeks Bilgisayar6,686,88-2,91
Aksa8,959,21-2,82
Anadolu Efes20,1620,74-2,80
Çemaş Döküm0,730,75-2,67
Tekfen Holding23,4624,10-2,66
Parsan10,3010,57-2,55
TAV Havalimanları27,4028,06-2,35
Ege Endüstri386,50395,30-2,23
GSD Holding0,890,91-2,20
Koza Madencilik5,645,76-2,08
Verusa Holding18,8819,28-2,07
Zorlu Enerji1,431,46-2,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:40
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  3. Günün ilk yarısında en çokdeğer kaybeden hisseler

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