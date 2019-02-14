Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,52 1,70 -10,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,34 3,60 -7,22 Polisan Holding 6,18 6,57 -5,94 Türk Traktör 34,42 35,82 -3,91 MLP Sağlık 12,45 12,95 -3,86 Şekerbank 1,17 1,21 -3,31 Enka İnşaat 4,83 4,99 -3,21 Çelebi 58,35 60,25 -3,15 İndeks Bilgisayar 6,68 6,88 -2,91 Aksa 8,95 9,21 -2,82 Anadolu Efes 20,16 20,74 -2,80 Çemaş Döküm 0,73 0,75 -2,67 Tekfen Holding 23,46 24,10 -2,66 Parsan 10,30 10,57 -2,55 TAV Havalimanları 27,40 28,06 -2,35 Ege Endüstri 386,50 395,30 -2,23 GSD Holding 0,89 0,91 -2,20 Koza Madencilik 5,64 5,76 -2,08 Verusa Holding 18,88 19,28 -2,07 Zorlu Enerji 1,43 1,46 -2,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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