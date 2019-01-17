Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler17 Ocak 2019 Perşembe 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,83
|1,91
|-4,19
|İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Otokar
|98,40
|101,50
|-3,05
|TAV Havalimanları
|25,20
|25,70
|-1,95
|Şişe Cam
|5,54
|5,63
|-1,60
|Çelebi
|59,00
|59,95
|-1,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,79
|8,92
|-1,46
|Arçelik
|17,35
|17,60
|-1,42
|GSD Holding
|0,78
|0,79
|-1,27
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,94
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,99
|-1,01
|İş GMYO
|0,99
|1,00
|-1,00
|Doğan Holding
|0,99
|1,00
|-1,00
|Sabancı Holding
|8,22
|8,29
|-0,84
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,27
|-0,79
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,47
|-0,68
|İttifak Holding
|3,02
|3,04
|-0,66
|Şok Marketler
|10,60
|10,66
|-0,56
|Ege Endüstri
|373,80
|375,00
|-0,32
|Deva Holding
|3,42
|3,43
|-0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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