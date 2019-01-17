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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

17 Ocak 2019 Perşembe 13:29
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,831,91-4,19
İhlas Holding0,310,32-3,13
Otokar98,40101,50-3,05
TAV Havalimanları25,2025,70-1,95
Şişe Cam5,545,63-1,60
Çelebi59,0059,95-1,58
Kordsa Teknik Tekstil8,798,92-1,46
Arçelik17,3517,60-1,42
GSD Holding0,780,79-1,27
Hürriyet Gzt.0,930,94-1,06
İhlas Gayrimenkul0,980,99-1,01
İş GMYO0,991,00-1,00
Doğan Holding0,991,00-1,00
Sabancı Holding8,228,29-0,84
Zorlu Enerji1,261,27-0,79
Emlak Konut GMYO1,461,47-0,68
İttifak Holding3,023,04-0,66
Şok Marketler10,6010,66-0,56
Ege Endüstri373,80375,00-0,32
Deva Holding3,423,43-0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:29
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