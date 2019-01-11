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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

11 Ocak 2019 Cuma 13:28
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding3,033,09-1,94
Ford Otosan55,2556,15-1,60
Kardemir (D)2,242,27-1,32
Çemaş Döküm0,780,79-1,27
MLP Sağlık9,769,88-1,21
Parsan8,248,33-1,08
Türk Traktör33,4233,74-0,95
Global Yat. Holding3,143,17-0,95
Tekfen Holding21,3021,50-0,93
Çelebi64,5065,10-0,92
İskenderun Demir Çelik6,116,15-0,65
ICBC Turkey Bank5,015,04-0,60
Aselsan23,4423,58-0,59
Şok Marketler11,0311,09-0,54
Bera Holding1,851,86-0,54
TAV Havalimanları23,7623,88-0,50
Anadolu Cam2,602,61-0,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,682,69-0,37
Ülker Bisküvi15,1815,23-0,33
Gersan Elektrik3,193,20-0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:28
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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