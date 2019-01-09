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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm0,800,82-2,44
İndeks Bilgisayar5,835,94-1,85
Odaş Elektrik1,391,41-1,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,712,74-1,09
Vakıflar Bankası3,763,80-1,05
Bera Holding1,951,97-1,02
İhlas Gayrimenkul1,001,01-0,99
İş GMYO1,011,02-0,98
Turkcell12,6112,72-0,86
Akbank5,795,84-0,86
Sabancı Holding7,377,43-0,81
MLP Sağlık9,9410,02-0,80
Mavi Giyim30,8030,98-0,58
İş Bankası (C)4,194,21-0,48
Türk Hava Yolları15,0415,11-0,46
Park Elek.Madencilik2,362,37-0,42
Şişe Cam5,405,42-0,37
Koza Altın53,9054,05-0,28
Eczacıbaşı Yatırım7,327,34-0,27
T. Halk Bankası6,856,86-0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:26
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  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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