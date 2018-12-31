Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler31 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,39
|10,65
|-2,44
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,24
|-1,61
|Tekfen Holding
|20,02
|20,34
|-1,57
|Alarko GMYO
|44,74
|45,36
|-1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,52
|-1,32
|Migros Ticaret
|14,89
|15,08
|-1,26
|Şişe Cam
|5,55
|5,62
|-1,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|2,72
|-1,10
|Halkbank
|6,99
|7,05
|-0,85
|Koza Madencilik
|7,22
|7,28
|-0,82
|Netaş Telekom.
|6,41
|6,46
|-0,77
|Turkcell
|11,91
|12,00
|-0,75
|Ülker Bisküvi
|14,33
|14,43
|-0,69
|Gübre Fabrik.
|2,98
|3,00
|-0,67
|Kardemir (D)
|2,13
|2,14
|-0,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,42
|9,46
|-0,42
|ICBC Turkey Bank
|4,89
|4,91
|-0,41
|Kartonsan
|324,90
|326,20
|-0,40
|Koza Altın
|50,10
|50,30
|-0,40
|Anadolu Efes
|20,40
|20,48
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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