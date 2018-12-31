Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler10,3910,65-2,44
Zorlu Enerji1,221,24-1,61
Tekfen Holding20,0220,34-1,57
Alarko GMYO44,7445,36-1,37
Emlak Konut GMYO1,501,52-1,32
Migros Ticaret14,8915,08-1,26
Şişe Cam5,555,62-1,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,692,72-1,10
Halkbank6,997,05-0,85
Koza Madencilik7,227,28-0,82
Netaş Telekom.6,416,46-0,77
Turkcell11,9112,00-0,75
Ülker Bisküvi14,3314,43-0,69
Gübre Fabrik.2,983,00-0,67
Kardemir (D)2,132,14-0,47
Kordsa Teknik Tekstil9,429,46-0,42
ICBC Turkey Bank4,894,91-0,41
Kartonsan324,90326,20-0,40
Koza Altın50,1050,30-0,40
Anadolu Efes20,4020,48-0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
    1. Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar..
    4. Rezalet! Cami tuvaletine giren kızlar...
    5. Rusya için 2018 silahlanma yarışındaki..
    6. Binali Yıldırım, Bilal ve Burak..
    7. 'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı..
    8. TFF Başkanı Demirören'den yeni yıl..
    9. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    10. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne..
    11. Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı
    12. Treni gelmemiş metronun açılışını yaptı
    13. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    14. Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
    15. "Daha fazla sorumluluk almalıyız"
    16. HDP Sur belediye başkan adayı kim..
    17. Sudanlı generalin açıklamaları..
    18. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki DEAŞ..
    19. Bahçeli'den yeni yıl mesajı
    20. Fuat Oktay'dan yeni yıl mesajı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!