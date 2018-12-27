Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler27 Aralık 2018 Perşembe 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,73
|0,77
|-5,19
|İttifak Holding
|3,13
|3,29
|-4,86
|Turkcell
|11,98
|12,34
|-2,92
|İhlas Holding
|0,34
|0,35
|-2,86
|Koza Madencilik
|7,19
|7,37
|-2,44
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,99
|-2,01
|Aksa Enerji
|2,72
|2,77
|-1,81
|Koç Holding
|14,08
|14,30
|-1,54
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,76
|-1,32
|Anadolu Cam
|2,57
|2,60
|-1,15
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|0,92
|-1,09
|Sasa Polyester
|8,17
|8,25
|-0,97
|Doğan Holding
|1,03
|1,04
|-0,96
|Netaş Telekom.
|6,54
|6,60
|-0,91
|Albaraka Türk
|1,25
|1,26
|-0,79
|Migros Ticaret
|15,00
|15,12
|-0,79
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|5,07
|-0,79
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,28
|-0,78
|Kartonsan
|328,50
|330,20
|-0,51
|Türk Telekom
|3,96
|3,98
|-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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