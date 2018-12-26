Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,78
|0,82
|-4,88
|GSD Holding
|0,80
|0,82
|-2,44
|Metro Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
|Gübre Fabrik.
|3,09
|3,13
|-1,28
|Doğan Holding
|1,02
|1,03
|-0,97
|Bera Holding
|2,08
|2,10
|-0,95
|Anadolu Efes
|20,90
|21,10
|-0,95
|Mavi Giyim
|31,60
|31,88
|-0,88
|Hektaş
|9,12
|9,20
|-0,87
|Ford Otosan
|50,35
|50,75
|-0,79
|Albaraka Türk
|1,26
|1,27
|-0,79
|Tekfen Holding
|21,10
|21,26
|-0,75
|Doğuş Otomotiv
|4,31
|4,34
|-0,69
|Coca Cola İçecek
|30,24
|30,40
|-0,53
|Kardemir (D)
|2,20
|2,21
|-0,45
|Gözde Girişim
|2,69
|2,70
|-0,37
|Aksa Enerji
|2,78
|2,79
|-0,36
|İskenderun Demir Çelik
|5,71
|5,73
|-0,35
|Trakya Cam
|2,97
|2,98
|-0,34
|Koç Holding
|14,27
|14,31
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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