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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,780,82-4,88
GSD Holding0,800,82-2,44
Metro Holding0,770,78-1,28
Gübre Fabrik.3,093,13-1,28
Doğan Holding1,021,03-0,97
Bera Holding2,082,10-0,95
Anadolu Efes20,9021,10-0,95
Mavi Giyim31,6031,88-0,88
Hektaş9,129,20-0,87
Ford Otosan50,3550,75-0,79
Albaraka Türk1,261,27-0,79
Tekfen Holding21,1021,26-0,75
Doğuş Otomotiv4,314,34-0,69
Coca Cola İçecek30,2430,40-0,53
Kardemir (D)2,202,21-0,45
Gözde Girişim2,692,70-0,37
Aksa Enerji2,782,79-0,36
İskenderun Demir Çelik5,715,73-0,35
Trakya Cam2,972,98-0,34
Koç Holding14,2714,31-0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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