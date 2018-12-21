THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

21 Aralık 2018 Cuma 13:38
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,401,51-7,28
Göltaş Çimento13,8714,42-3,81
Şok Marketler10,9111,30-3,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,582,67-3,37
Çemaş Döküm0,760,78-2,56
İş Fin.Kir.5,055,17-2,32
Enerjisa Enerji5,205,32-2,26
Şişe Cam5,225,34-2,25
Sabancı Holding7,427,57-1,98
Arçelik15,4715,77-1,90
Garanti Bankası8,028,17-1,84
Gözde Girişim2,712,76-1,81
Şekerbank1,121,14-1,75
Tüpraş119,10121,20-1,73
Kartonsan338,00343,90-1,72
İhlas Gayrimenkul1,271,29-1,55
Koza Madencilik7,397,50-1,47
Çemtaş6,266,35-1,42
TAV Havalimanları22,7623,08-1,39
Turkcell11,8412,00-1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:38
  1. Borsadaen çok değer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mimarlar Odası yine karşı çıktı! 150 dava açtılar
    1. Mimarlar Odası yine karşı çıktı! 150..
    2. Hatay'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Rusya ABD'nin asker çekme kararına..
    4. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
    5. Siirt'te terör suçundan aranan bir..
    6. Irkçı bir hastalık: MS
    7. Real Madrid'in yıldızından cami..
    8. Tartar nasıl oluşur?
    9. Binali Yıldırım Devlet Bahçeli ile..
    10. Burada sirke yazıyor
    11. Ordu'da hayvanseverlerin..
    12. "Bizim manifestomuz Akif'tir"
    13. AK Parti'den yerel seçim atağı
    14. IEA Başkanı Fatih Birol, AA Enerji..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. Eski MSB müsteşar yardımcısının..
    19. Erdoğan'ın mesajları İran heyeti ve..
    20. Günün ilk yarısında endekslerin..
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak