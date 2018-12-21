Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler21 Aralık 2018 Cuma 13:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|1,51
|-7,28
|Göltaş Çimento
|13,87
|14,42
|-3,81
|Şok Marketler
|10,91
|11,30
|-3,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|2,67
|-3,37
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,78
|-2,56
|İş Fin.Kir.
|5,05
|5,17
|-2,32
|Enerjisa Enerji
|5,20
|5,32
|-2,26
|Şişe Cam
|5,22
|5,34
|-2,25
|Sabancı Holding
|7,42
|7,57
|-1,98
|Arçelik
|15,47
|15,77
|-1,90
|Garanti Bankası
|8,02
|8,17
|-1,84
|Gözde Girişim
|2,71
|2,76
|-1,81
|Şekerbank
|1,12
|1,14
|-1,75
|Tüpraş
|119,10
|121,20
|-1,73
|Kartonsan
|338,00
|343,90
|-1,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,29
|-1,55
|Koza Madencilik
|7,39
|7,50
|-1,47
|Çemtaş
|6,26
|6,35
|-1,42
|TAV Havalimanları
|22,76
|23,08
|-1,39
|Turkcell
|11,84
|12,00
|-1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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