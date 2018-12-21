Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,51 -7,28 Göltaş Çimento 13,87 14,42 -3,81 Şok Marketler 10,91 11,30 -3,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 2,67 -3,37 Çemaş Döküm 0,76 0,78 -2,56 İş Fin.Kir. 5,05 5,17 -2,32 Enerjisa Enerji 5,20 5,32 -2,26 Şişe Cam 5,22 5,34 -2,25 Sabancı Holding 7,42 7,57 -1,98 Arçelik 15,47 15,77 -1,90 Garanti Bankası 8,02 8,17 -1,84 Gözde Girişim 2,71 2,76 -1,81 Şekerbank 1,12 1,14 -1,75 Tüpraş 119,10 121,20 -1,73 Kartonsan 338,00 343,90 -1,72 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,29 -1,55 Koza Madencilik 7,39 7,50 -1,47 Çemtaş 6,26 6,35 -1,42 TAV Havalimanları 22,76 23,08 -1,39 Turkcell 11,84 12,00 -1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

