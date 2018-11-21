THY- Noukşot
0553 313 94 23

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:48
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding6,176,49-4,93
Şişe Cam4,895,02-2,59
Şekerbank1,201,23-2,44
Gentaş2,072,12-2,36
Çemaş Döküm1,972,01-1,99
Aksa Enerji3,003,05-1,64
Trakya Cam2,942,98-1,34
Özak GMYO2,302,33-1,29
Beşiktaş Futbol Yat.1,571,59-1,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,263,30-1,21
İskenderun Demir Çelik6,486,55-1,07
Mavi Giyim33,6634,00-1,00
Ford Otosan51,0051,50-0,97
Hektaş9,009,08-0,88
Doğan Holding1,151,16-0,86
Aksa8,178,24-0,85
TAV Havalimanları24,3224,52-0,82
Odaş Elektrik2,562,58-0,78
Koç Holding14,3414,45-0,76
Gübre Fabrik.2,782,80-0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:48
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon
    1. FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat..
    2. TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"
    3. Sahibi ölen çiftlik evinden "müze"..
    4. Yemen'deki BAE-Islah Partisi..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Günün ilk yarısında en çok değer..
    7. Putin'den İran'ın Suriye'yi terk..
    8. 'Özgüvenimiz her geçen gün daha da..
    9. Günün ilk yarısında en çok değer..
    10. Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe..
    11. Bağcılar belediye zabıta memur alım..
    12. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    14. Binali Yıldırım’dan Türk devletlerine..
    15. Günün ilk yarısında endekslerin..
    16. Günün ilk yarısında şehir..
    17. Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı
    18. Borsada günün ilk yarısı (2)
    19. Borsada günün ilk yarısı (1)
    20. Luis Figo'dan çarpıcı Pepe ve Quaresma..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı