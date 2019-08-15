Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,56 1,49 4,70 Pegasus 57,25 54,80 4,47 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,71 1,65 3,64 Metro Holding 1,16 1,12 3,57 Türk Traktör 38,48 37,20 3,44 Parsan 14,39 13,94 3,23 Bim Mağazalar 49,44 48,20 2,57 Tukaş 4,65 4,54 2,42 Koza Madencilik 8,56 8,37 2,27 İpek Doğal Enerji 6,04 5,91 2,20 Koza Altın 64,05 62,80 1,99 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,47 1,36 Ford Otosan 58,05 57,30 1,31 Alarko Holding 3,61 3,57 1,12 Turkcell 12,40 12,30 0,81 Çemtaş 4,97 4,94 0,61 Hektaş 13,83 13,81 0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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