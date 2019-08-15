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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Galatasaray Sportif1,561,494,70
Pegasus57,2554,804,47
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,711,653,64
Metro Holding1,161,123,57
Türk Traktör38,4837,203,44
Parsan14,3913,943,23
Bim Mağazalar49,4448,202,57
Tukaş4,654,542,42
Koza Madencilik8,568,372,27
İpek Doğal Enerji6,045,912,20
Koza Altın64,0562,801,99
Beşiktaş Futbol Yat.1,491,471,36
Ford Otosan58,0557,301,31
Alarko Holding3,613,571,12
Turkcell12,4012,300,81
Çemtaş4,974,940,61
Hektaş13,8313,810,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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