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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes24,8825,58-2,74
Koza Altın66,8568,40-2,27
MLP Sağlık13,6313,87-1,73
Koza Madencilik8,048,18-1,71
Kerevitaş Gıda2,252,28-1,32
İpek Doğal Enerji6,016,09-1,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,551,57-1,27
Fenerbahçe Futbol9,109,20-1,09
Otokar129,80130,50-0,54
Kordsa Teknik Tekstil11,6811,74-0,51
TAV Havalimanları23,5023,60-0,42
Koç Holding17,4317,49-0,34
İskenderun Demir Çelik6,046,05-0,17
Mavi Giyim36,8436,90-0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
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