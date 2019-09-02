Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|24,88
|25,58
|-2,74
|Koza Altın
|66,85
|68,40
|-2,27
|MLP Sağlık
|13,63
|13,87
|-1,73
|Koza Madencilik
|8,04
|8,18
|-1,71
|Kerevitaş Gıda
|2,25
|2,28
|-1,32
|İpek Doğal Enerji
|6,01
|6,09
|-1,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,55
|1,57
|-1,27
|Fenerbahçe Futbol
|9,10
|9,20
|-1,09
|Otokar
|129,80
|130,50
|-0,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,68
|11,74
|-0,51
|TAV Havalimanları
|23,50
|23,60
|-0,42
|Koç Holding
|17,43
|17,49
|-0,34
|İskenderun Demir Çelik
|6,04
|6,05
|-0,17
|Mavi Giyim
|36,84
|36,90
|-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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