Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler29 Ağustos 2019 Perşembe 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,32
|1,36
|-2,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|2,36
|-2,12
|Pegasus
|69,20
|70,50
|-1,84
|Sabancı Holding
|8,72
|8,84
|-1,36
|Koza Altın
|69,55
|70,40
|-1,21
|Tüpraş
|125,40
|126,80
|-1,10
|Mavi Giyim
|36,64
|36,98
|-0,92
|Koza Madencilik
|8,40
|8,47
|-0,83
|Sasa Polyester
|5,81
|5,84
|-0,51
|Verusa Holding
|14,77
|14,82
|-0,34
|İpek Doğal Enerji
|6,26
|6,28
|-0,32
|Gübre Fabrik.
|4,20
|4,21
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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