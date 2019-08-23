Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,51 0,53 -3,77 İpek Doğal Enerji 5,77 5,88 -1,87 Tüpraş 131,50 134,00 -1,87 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,85 -1,18 Koza Madencilik 8,09 8,17 -0,98 İndeks Bilgisayar 7,34 7,41 -0,94 Gübre Fabrik. 4,08 4,11 -0,73 Enerjisa Enerji 5,90 5,94 -0,67 Park Elek.Madencilik 3,01 3,03 -0,66 Verusa Holding 14,73 14,80 -0,47 Polisan Holding 2,17 2,18 -0,46 Arçelik 17,12 17,19 -0,41 Yataş 5,39 5,41 -0,37 Enka İnşaat 5,51 5,53 -0,36 Türk Hava Yolları 11,23 11,24 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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