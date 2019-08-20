Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler20 Ağustos 2019 Salı 13:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,50
|1,57
|-4,46
|Anadolu Grubu Holding
|12,90
|13,33
|-3,23
|Kerevitaş Gıda
|1,98
|2,04
|-2,94
|Bera Holding
|1,80
|1,84
|-2,17
|İndeks Bilgisayar
|7,80
|7,97
|-2,13
|Bim Mağazalar
|48,68
|49,72
|-2,09
|İhlas Holding
|0,52
|0,53
|-1,89
|Çelebi
|89,50
|91,05
|-1,70
|Turkcell
|12,35
|12,54
|-1,52
|Ford Otosan
|58,95
|59,75
|-1,34
|Aksa Enerji
|2,58
|2,61
|-1,15
|Sabancı Holding
|8,55
|8,64
|-1,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,48
|11,59
|-0,95
|Karsan Otomotiv
|1,08
|1,09
|-0,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|3,85
|-0,78
|Türk Telekom
|5,30
|5,34
|-0,75
|Göltaş Çimento
|9,85
|9,92
|-0,71
|Parsan
|14,06
|14,15
|-0,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,58
|7,61
|-0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|18,35
|18,37
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ