Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,50 1,57 -4,46 Anadolu Grubu Holding 12,90 13,33 -3,23 Kerevitaş Gıda 1,98 2,04 -2,94 Bera Holding 1,80 1,84 -2,17 İndeks Bilgisayar 7,80 7,97 -2,13 Bim Mağazalar 48,68 49,72 -2,09 İhlas Holding 0,52 0,53 -1,89 Çelebi 89,50 91,05 -1,70 Turkcell 12,35 12,54 -1,52 Ford Otosan 58,95 59,75 -1,34 Aksa Enerji 2,58 2,61 -1,15 Sabancı Holding 8,55 8,64 -1,04 Kordsa Teknik Tekstil 11,48 11,59 -0,95 Karsan Otomotiv 1,08 1,09 -0,92 Tümosan Motor ve Traktör 3,82 3,85 -0,78 Türk Telekom 5,30 5,34 -0,75 Göltaş Çimento 9,85 9,92 -0,71 Parsan 14,06 14,15 -0,64 Fenerbahçe Futbol 7,58 7,61 -0,39 Tofaş Oto. Fab. 18,35 18,37 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.