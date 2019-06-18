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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

18 Haziran 2019 Salı 13:36
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,264,40-3,18
Tat Gıda4,424,54-2,64
Koza Madencilik7,767,85-1,15
Metro Holding1,011,02-0,98
Çemtaş5,375,41-0,74
Tekfen Holding26,8226,96-0,52
Fenerbahçe Futbol7,217,22-0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:36
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