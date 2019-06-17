Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler17 Haziran 2019 Pazartesi 13:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değerkaybeden 17 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|TAV Havalimanları
|26,02
|26,46
|-1,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,96
|12,11
|-1,24
|Ereğli Demir Çelik
|7,30
|7,38
|-1,08
|Doğan Holding
|1,07
|1,08
|-0,93
|Turkcell
|12,29
|12,40
|-0,89
|Mavi Giyim
|34,56
|34,86
|-0,86
|Karsan Otomotiv
|1,20
|1,21
|-0,83
|Bim Mağazalar
|78,30
|78,95
|-0,82
|Arçelik
|17,51
|17,65
|-0,79
|Sasa Polyester
|6,42
|6,47
|-0,74
|Fenerbahçe Futbol
|7,22
|7,26
|-0,55
|Ülker Bisküvi
|19,51
|19,60
|-0,46
|Tofaş Oto. Fab.
|17,28
|17,35
|-0,40
|Koza Altın
|50,00
|50,10
|-0,20
|Türk Traktör
|28,76
|28,80
|-0,14
|Ege Endüstri
|481,90
|482,40
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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