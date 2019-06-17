Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değerkaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 TAV Havalimanları 26,02 26,46 -1,66 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 12,11 -1,24 Ereğli Demir Çelik 7,30 7,38 -1,08 Doğan Holding 1,07 1,08 -0,93 Turkcell 12,29 12,40 -0,89 Mavi Giyim 34,56 34,86 -0,86 Karsan Otomotiv 1,20 1,21 -0,83 Bim Mağazalar 78,30 78,95 -0,82 Arçelik 17,51 17,65 -0,79 Sasa Polyester 6,42 6,47 -0,74 Fenerbahçe Futbol 7,22 7,26 -0,55 Ülker Bisküvi 19,51 19,60 -0,46 Tofaş Oto. Fab. 17,28 17,35 -0,40 Koza Altın 50,00 50,10 -0,20 Türk Traktör 28,76 28,80 -0,14 Ege Endüstri 481,90 482,40 -0,10



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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