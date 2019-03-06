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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

06 Mart 2019 Çarşamba 13:19
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,671,81-7,73
İhlas Gayrimenkul1,021,09-6,42
İhlas Holding0,490,51-3,92
Mavi Giyim42,0443,22-2,73
Göltaş Çimento11,9812,20-1,80
Ege Endüstri457,10463,00-1,27
Hürriyet Gzt.1,011,02-0,98
Turkcell14,0714,19-0,85
Emlak Konut GMYO1,511,52-0,66
Aksa Enerji3,093,11-0,64
Tekfen Holding25,0025,16-0,64
Albaraka Türk1,891,90-0,53
MLP Sağlık13,8513,90-0,36
Otokar117,80118,20-0,34
Global Yat. Holding3,663,67-0,27
Tüpraş146,80147,10-0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:19
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