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Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler

31 Ocak 2019 Perşembe 13:28
Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değerkaybeden 19 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,481,58-6,33
Koza Madencilik6,897,11-3,09
Koza Altın54,9056,15-2,23
Göltaş Çimento12,3712,60-1,83
Polisan Holding6,576,68-1,65
ICBC Turkey Bank4,234,30-1,63
İpek Doğal Enerji5,535,62-1,60
Metro Holding0,800,81-1,23
Alarko Holding2,602,63-1,14
İş GMYO1,071,08-0,93
Bim Mağazalar89,6590,45-0,88
Parsan11,1011,18-0,72
Galatasaray Sportif1,531,54-0,65
İttifak Holding3,243,26-0,61
Coca Cola İçecek33,1233,32-0,60
Çelebi62,0062,35-0,56
Tat Gıda4,434,45-0,45
Gübre Fabrik.3,303,31-0,30
Tümosan Motor ve Traktör5,055,06-0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:28
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