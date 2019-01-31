Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısındadeğer kaybeden hisseler31 Ocak 2019 Perşembe 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değerkaybeden 19 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,58
|-6,33
|Koza Madencilik
|6,89
|7,11
|-3,09
|Koza Altın
|54,90
|56,15
|-2,23
|Göltaş Çimento
|12,37
|12,60
|-1,83
|Polisan Holding
|6,57
|6,68
|-1,65
|ICBC Turkey Bank
|4,23
|4,30
|-1,63
|İpek Doğal Enerji
|5,53
|5,62
|-1,60
|Metro Holding
|0,80
|0,81
|-1,23
|Alarko Holding
|2,60
|2,63
|-1,14
|İş GMYO
|1,07
|1,08
|-0,93
|Bim Mağazalar
|89,65
|90,45
|-0,88
|Parsan
|11,10
|11,18
|-0,72
|Galatasaray Sportif
|1,53
|1,54
|-0,65
|İttifak Holding
|3,24
|3,26
|-0,61
|Coca Cola İçecek
|33,12
|33,32
|-0,60
|Çelebi
|62,00
|62,35
|-0,56
|Tat Gıda
|4,43
|4,45
|-0,45
|Gübre Fabrik.
|3,30
|3,31
|-0,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,05
|5,06
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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