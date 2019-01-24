Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler24 Ocak 2019 Perşembe 13:18
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,81
|-2,47
|İttifak Holding
|3,26
|3,34
|-2,40
|Anadolu Efes
|20,94
|21,44
|-2,33
|İş GMYO
|1,02
|1,03
|-0,97
|Albaraka Türk
|1,32
|1,33
|-0,75
|Galatasaray Sportif
|1,37
|1,38
|-0,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,70
|-0,59
|Bim Mağazalar
|92,15
|92,50
|-0,38
|Gersan Elektrik
|3,44
|3,45
|-0,29
|Halkbank
|8,13
|8,15
|-0,25
|Ereğli Demir Çelik
|8,37
|8,39
|-0,24
|Soda Sanayii
|7,21
|7,22
|-0,14
|Fenerbahçe Futbol
|7,33
|7,34
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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