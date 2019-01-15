Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 98,15 98,90 -0,76 Coca Cola İçecek 31,18 31,30 -0,38 Deva Holding 3,43 3,44 -0,29 Türk Hava Yolları 15,00 15,03 -0,20 Şok Marketler 10,78 10,80 -0,19 Ülker Bisküvi 15,32 15,33 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

