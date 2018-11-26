Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler26 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,36
|-5,56
|Şok Marketler
|10,15
|10,59
|-4,15
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Metro Holding
|0,77
|0,79
|-2,53
|Fenerbahçe Futbol
|6,72
|6,82
|-1,47
|Anadolu Efes
|20,20
|20,44
|-1,17
|Çemaş Döküm
|1,97
|1,99
|-1,01
|İş Fin.Kir.
|3,21
|3,24
|-0,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,66
|9,75
|-0,92
|Koza Madencilik
|7,53
|7,60
|-0,92
|Tekfen Holding
|20,18
|20,36
|-0,88
|Koza Altın
|52,00
|52,45
|-0,86
|İpek Doğal Enerji
|6,03
|6,08
|-0,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,27
|6,32
|-0,79
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,54
|-0,79
|Alarko GMYO
|47,60
|47,96
|-0,75
|Çemtaş
|6,43
|6,47
|-0,62
|Tüpraş
|121,30
|122,00
|-0,57
|Ford Otosan
|53,00
|53,30
|-0,56
|Bim Mağazalar
|82,10
|82,50
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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