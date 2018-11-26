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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,340,36-5,56
Şok Marketler10,1510,59-4,15
İhlas Holding0,300,31-3,23
Metro Holding0,770,79-2,53
Fenerbahçe Futbol6,726,82-1,47
Anadolu Efes20,2020,44-1,17
Çemaş Döküm1,971,99-1,01
İş Fin.Kir.3,213,24-0,93
Kordsa Teknik Tekstil9,669,75-0,92
Koza Madencilik7,537,60-0,92
Tekfen Holding20,1820,36-0,88
Koza Altın52,0052,45-0,86
İpek Doğal Enerji6,036,08-0,82
İskenderun Demir Çelik6,276,32-0,79
Odaş Elektrik2,522,54-0,79
Alarko GMYO47,6047,96-0,75
Çemtaş6,436,47-0,62
Tüpraş121,30122,00-0,57
Ford Otosan53,0053,30-0,56
Bim Mağazalar82,1082,50-0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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