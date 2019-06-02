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Günün iftar menüsü | Ramazanın 26. günü 02.06.2019

Ramazana veda edecekken kolay tarifler hazırlamaya ne dersiniz?

02 Haziran 2019 Pazar 20:12
Günün iftar menüsü | Ramazanın 26. günü 02.06.2019

Bayrama sayılı günler kala, güzzel bir ramazan sofrası için gerekenler tam olarak bu menüde. Midenizi zorlamadan, hafif ve tok tutan yemekler yiyerek bayrama hazırlık yapmaya ne dersiniz? Öyleyse menümüze bir göz atın derim

Domates Çorbası

Malzemeler

  • 2 su bardağı domates rendesi
  • 3 yemek kaşığı krema
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 5-6 su bardağı su

Yapılışı

Tereyağını ve unu genişçe bir tencereye alın ve kavurun. Unun rengi çok dönmeden üzerine salçaları ekleyerek kavurmaya devam edin. 

Salçaların kokusu çıkınca üzerine domates püresini ekleyip, suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve kremayı ekleyin.

10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis edin.

 

Ispanak dolgulu tavuk

Malzemeler

  • 3  tavuk güğsü
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 diş sarımsak
  • tuz, karabiber, kekik, köri

İç dolgusu için;

  • 1,5 demet ıspanak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 paket krema
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı kaşar peyniri
  • tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı

Öncelikle tavukları biraz inceltin ve ortadan ikiye, tamamen birleşim yerini kesmeden, ayırın.

İç dolgusu için tavaya soğan ve yağı alıp kavurun. Üzerine sarımsakları ve ardından ıspanakları ekleyerek soteleyin.

Ispanaklar kendini saldıktan sonra baharatları ve kremayı ekleyin.

Kısa bir süre kısık ateşte kaynatıp hemen ocaktan alın. Kaşar peynirini ilave edip yoğun bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. 

(Dilerseniz bu tarife patates de ekleyebilirsiniz.)

Salça, yoğurt, baharat, yağ ve sarımsağı derin bir kaba alıp karıştırın.

Tavukları derin kap içerisine alıp her yerine gelecek şekilde sosu sürün.

Tavukların arasına ıspanaklı harcı koyarak iyice kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

 

Fırın patates

Malzemeler

  • 7 - 8 adet küçük patates
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 dal biberiye
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu ya da 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • tuz, karabiber

Yapılışı

Bütün malzemeleri derin bir kaba alarak harmanlayın. 

İyice karıştığına emin olduğunuzda patatesleri doğrayarak harcın içine ekleyin.

Eğer taze ve ince kabuklu patateslerse, kabuklarıyla birlikte yapabilirsiniz.

1 saat kadar dolapta dinlendirdikten sonra, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, 2 - 3 kere alt üst ederek, kızarana kadar pişirin.

 

Sütlaç

Malzemeler

  • 1,5 litre süt
  • 4 su bardağı su
  • 3 çay bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için;

  • Kremşanti

Yapılışı

Öncelikle suyun içerisine yıkanmış pirinçleri koyarak haşlayın. Suyunu çekmesini sağlayın.

Haşlandığından emin olduğunuz pirinçlerin üzerine sütü ekleyerek kaynatın. 

Bir kasede 1 bardak süte, nişasta ve pirinç ununu koyarak karıştırın. 

Kaynayan sütün üzerine karıştırarak bu karışımı ilave edin.

Ardından şekeri ilave edip karıştırarak kaynatmaya devam edin.

Yavaşça yoğunlaşıp kaynayınca altını kısıp 5 dakika sonra ocaktan alın.

Kremşantiyi hazırlayıp dolapta bekletin. Sütlaçlar soğuduktan sonra üzerine sıkarak servis edebilirsiniz.

Bir önceki menüye bakmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 20:20
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