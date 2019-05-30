Günün iftar menüsü 29.05.2019 | Ramazanın 25. günü

Birbirinden lezzetli geleneksel tarifleri biraraya getirdik. Çorbanın ana yemekle uyumu göz doldururken, tatlıyla mest olacağınız bir menü çıktı ortaya..

Ezogelin çorbası

Malzemeler

1 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı mercimek

1 tatlı kaşığı bulgur

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tuz

2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litre kaynar su

Yapılışı

Öcelikle soğan ve salçayı düdüklü tencere içinde hafifçe kavurun.

Pirinç, bulgur ve mercimeği düdüklüye yıkadıktan sonra boşaltın. Üzerine 2 litre kaynar suyu dökün.

10 dakika kadar orta ateşte kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Zeyinyağlı patlıcan yemeği

Malzemeler

5 adet patlıcan

250 gr kıyma

yarım çay bardağı dolusu zeytinyağı

1 soğan

2 yeşil biber

2 diş sarımsak

2 domates

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su

Yapılışı

Zeytinyağını tavaya alıp soğanları ve biberi soteleyin. Çok pembeleşmeden kıymayı da ilave edin.

Bir kenarda patlıcanları kızartın.

Sebzeler kendini salınca salçayı ilave edin. Ardından kızaran patlıcanları, tavanın içerisine alın.

Bir süre sonra domatesleri rendeleyip ya da halka halka kesip 5 dakika kadar karıştırmadan kapağı kapalı şekilde pişirin.

Tuz ve şekeri ilave edin.

Üzerine yarım su bardağı suyu ilave edip kaynadıktan sonra orta ateşte pişirin.

Erişte

Malzemeler

2 su bardağı kadar erişte

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

5 su bardağı su

tuz

Üzeri için;

Lor peyniri

Ceviz

Karabiber

Tencereye suyu koyarak kaynatın.

Kaynayınca içine tuzunu ilave edin.

Erişteleri içerisine dökün ve 30 - 45 dakika kadar kaynatın. Eriştelerin kalınlığına göre pişme süresi değişkenlik gösterebilir.

Saray sarması

Malzemeler

1 litre süt

2 çay bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı nişasta

İçi için;

1 paket krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt

2 su bardağı hindistan cevizi

Yapılışı

Sütü, unu, toz şekeri, kakaoyu ve nişastayı tencereye alın.

Göz göz oluncaya kadar karıştırın.

Kaynayınca vanilya ve tereyağını ilave edin.

5 dakika daha karıştırıp ocaktan alın.

Bir tepsiye 1,5 su bardağı hindistan cevizini düz şekilde serin.

Hazırladığınız muhallebili karışımı tepsiye yayın.

İç kreması için kremşanti ve soğuk sütü çırpın içine kalan hindistan cevizini dökün.

Muhallebi biraz soğuyunca, kremşantiyi üzerine sürün.

Buzlukta 1 saat kadar dinlendirin ve sarın.

Tekrar soğutup servis edebilirsiniz.

Bir önceki günün menüsüne bakmanızı tavsiye ederim.

Afiyet olsun..