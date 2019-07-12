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Günün en güzel davranışı Eskişehir’den

Eskişehir’de çevreyolunun ortasında karşıya geçemeyen bir yaşlı kadının yardımına koşan duyarlı vatandaş, telefon kamerası ile görüntülendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:17
Günün en güzel davranışı Eskişehir’den

Eskişehir’de çevreyolunun ortasında karşıya geçemeyen bir yaşlı kadının yardımına koşan duyarlı vatandaş, telefon kamerası ile görüntülendi.


71 Evler Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, trafiğin yoğun olmasından dolayı yolun ortasında kaldı. Yaşlı kadının karşıya geçemediğini gören duyarlı bir vatandaş, önce gelen bir aracı durdurdu. Ardından yaşlı kadının koluna giren vatandaş yoğun trafiğin arasından yolun karşısına geçirdi. Yaşanan bu olay ise çevrede bulunan bir işletme çalışanı tarafından an ve an telefon kamerası ile kayda alındı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:17
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