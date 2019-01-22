Günün en acı haberi Uşak'tan geldi! 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Uşak’ın Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Nizaha ve Mehmet Ç. çiftinin tek çocuğu olan 2 yaşındaki M.Ç. iddialara göre annesinin yanında olmadığı bir zamanda beşiğinden çıkmak istedi. Çocuğun bu sırada kafası yatak korkuluklarına sıkıştı.

Kurtarılamadı

Durumun fark edilmesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.