Hamd, yalnız Allah’a mahsustur. Salat ve selam, kendisinden sonra bir daha resul gelmeyecek olan Resulullah (sav)’e olsun.



İnsanlığın, Allah anlayışı ve inancı, tarih boyunca çeşitli durumlar arz etmiştir. Tarihte ve günümüzde insanlığı, sahip olduğu Allah inancı ve anlayışına göre dört bölümde sınıflandırmak mümkündür:



a) Allah’ın mülkünde yaşayıp O’nun nimetleriyle nimetlenmelerine rağmen, Allah’ın varlığını ve O’nu tek otorite kabul etmeyenler. Bunlar Kur’an ölçüsünde “kâfirler”dir.



b) Allah’ın bu kâinatın yaratıcısı ve rızık veren olduğunu kabullenmekle birlikte, Allah ile beraber, birtakım varlıklara, sistemlere kulluk belirtisi göstererek çeşitli ilahlara tapanlar. Bunlar Kur’an’a göre “müşrik” olanlardır.



c) Allah’a ve O’nun bildirdiği gerçeklere inanmadığı halde inanmış görünenler. Kur’an, bunları “münafıklar” olarak tanıtmaktadır.



d) Allah’tan başka hiçbir ilah tanımayıp, O’na tam olarak iman edip teslim olanlar. Kur’an ölçüsünde “mü’min” olanlar da bunlardır.



Günümüzde Allah’ın varlığı konusunda tartışmaya girenler pek azdır ve bunlar tarih boyunca azınlık halinde kalmışlardır.



Günümüzde bazı insanlar Allah sevgisi konusunda da birtakım yanlışlıklar içindedirler. Gönülde O’ndan daha sevimli hiçbir varlık olmamalıdır. Canlı-cansız, maddi-manevi Allah’tan başka herhangi bir varlığın O’nun sevgisine ortak edilmesi, herhangi bir sistem veya dünya görüşünün O’nun nizamından üstün tutulması; “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” gerçeğine aykırıdır. İşlerimizin sonu, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.