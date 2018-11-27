Günübirlik kiralanan evlere sıkı denetim

İSTANBUL (AA) - Günübirlik kiralanan evlere gerçekleştirilen 22 bin 212 denetim sonucunda, 29 milyon 911 bin 836 lira idari para cezası kesildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gelen şikayetler, internet siteleri ve sosyal medya taramaları ile ihbarlar sonucunda, yasayı ihlal ederek günübirlik kiralanan ev işletenlere baskınlar yapılarak işlem uygulanıyor.

Valilik bünyesinde oluşturulan, koordinasyonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan, İl Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçenin kaymakamlık ve belediyelerinin katılımıyla oluşturulan denetim komisyonu, 2018 yılının ilk 10 ayında, günübirlik kiralanan evlere 22 bin 212 denetim gerçekleştirdi.

Yasalara aykırı işlem yaptıkları tespit edilenlere 29 milyon 911 bin 836 lira idari para cezası kesildi.

Ocak-Ekim döneminde en çok denetim, Esenyurt, Sarıyer, Fatih, Bakırköy ve Tuzla ilçelerine yapıldı.

- "Denetimleri her geçen gün daha kapsamlı bir hale getiriyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıklıkla gerçekleştirilen denetimlerin şehrin güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, turizmin gelişmesi, turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin artması ve birer gönüllü elçi olmalarına büyük önem verdiğini belirten Yılmaz, "İstanbul, ülkemizin en önde gelen, dünya ölçeğinde bir turizm beldesi. Dünyada hak ettiği yeri alması ve İstanbul ruhunun yaşatılması, doğru aktarılması büyük önem arz ediyor." dedi.

Denetimin kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle yürütüldüğünü ve bu konuda herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, emniyet ve yerel yönetim birimlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerin, pek çok faydası var. Öncelikle kent güvenliği sağlanıyor. Turistlerin daha kaliteli hizmet alması ve çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmaları engelleniyor. Haksız kazanç sağlayanlar, cezalandırılarak vergi kaçakçılığının önüne geçiliyor. Bakanlığımızın desteğiyle İstanbul Valiliğimiz ile birlikte bu denetimleri her geçen gün daha kapsamlı bir hale getiriyoruz."

Yılmaz, denetimlerin, 2017 yılından bu yana "678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" doğrultusunda yapıldığını sözlerine ekledi.

İstanbul'daki günübirlik kiralanan evlere yönelik geçen yıl, 13 bin 118 denetim gerçekleştirilirken, yasayı ihlal edenlere ise toplam 21 milyon 689 bin 998 lira idari para cezası uygulanmıştı.