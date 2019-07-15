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GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, bu toprakların hamurunun birlik ve beraberlikle yoğrulduğunu, bunun aksine çalışanların amaçlarına ulaşamayacağını belirtti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36
GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, bu toprakların hamurunun birlik ve beraberlikle yoğrulduğunu, bunun aksine çalışanların amaçlarına ulaşamayacağını belirtti.


Öztürkmen, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının 3’ncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu topraklarının vatan kabul edildiği günden beri sürekli bu coğrafyada huzursuzluk çıkarmak, milleti birbirine düşürmek isteyenlerin var olduğunu ifade etti.


İsimler değişse de ihanetin değişmediğini vurgulayan Öztürkmen, şöyle devam etti:


“3 yıl önce ordu içine çöreklenmiş bir yapı tarafından ülkenin geleceğine bent vurulmak istendi. Bu yüzyılda darbe gibi alçakça bir girişime başvuranlar o gün ağzının payını aldı. Bu toprağın insanı hainliği, ihaneti kaldırmaz. 15 Temmuz 2016’da yaşananlar bizlere bunu fazlasıyla gösterdi. Darbe kalkışmasını haber alan milyonlar sokaklara inerek ülkesinin geleceğinin karartılmasına izin vermedi. Bu uğurda can verildi, yara alındı ama geri durulmadı.”


Öztürkmen, ülkesinin aydınlık yarınları için seve seve can veren kahraman asker ve sivilleri rahmet ve minnetle anarken, yaralananları da minnetle andığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:36
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