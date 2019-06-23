0553 313 94 23

Günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da sahiller doldu taştı

Hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da bugün sahiller doldu taştı.

23 Haziran 2019 Pazar 13:56
Günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da sahiller doldu taştı

Hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da bugün sahiller doldu taştı. İstanbul’da yenilenen seçim dolayısı ile yerli tatilcilerin nispeten boşalttığı kent daha çok yabancı turistlere ve Antalyalılara kaldı.


22 Haziran günü Antalya’ya gelen 86 bin 308 turist ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 8 Haziran tarihinde gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Antalya Havalimanı verilerine göre Haziran ayında bugüne kadar iç hatlarda bin 450, dış hatlarda ise 7 bin 241 olmak üzere toplamda 8 bin 691 uçak Antalya’ya iniş yaptı. Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde Pazar gününün de etkisiyle adeta adım atacak yer kalmadı.


İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerin başında gelen Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bugün daha çok yabancı turistlere ve Antalyalılara kaldı. Antalya’ya tatile gelen İstanbullular bugün yapılmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kentten ayrıldı. İstanbullu seçmenin şehirden ayrılmasının ardından Antalya’nın birçok bölgesindeki sahil ve plajlar yabancılara kaldı. Yabancı turistler, güneşlenerek denize girdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Antalyalıların da akın etmesi ile hınca hınç doldu. Vatandaşlar kendisini Akdeniz’in serin sularına bırakırken, güneşten korunmak isteyen bazı Antalyalılar ise aileleri ile birlikte şemsiyelerin altında gezdi.



"Bugün biraz daha tenha"


Denize yüzmeye gelen Cihan Gedik, “Hava çok güzel. Antalya’nın sahilleri de çok güzel. Yüzmeye geldik. Değerlendirmek istedik. Bulunduğumuz plaj yazın her zaman dolu oluyor. İstanbul’da yapılan seçimler için ise bence tatilcilerimiz tatil yapmaktan ziyade oyunu kullanmaya gitmiştir” dedi.


Eda Yıldırım ise, “Ailecek denize geldik. Çok sıcak. Kendimizi denize attık. İstanbul’da olan seçimlerden ötürü biraz bugün daha tenha olduğunu görüyorum” diye konuştu.


Münire Şimşek de, “Akşamı zor çekiyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da "diaspor kristali" operasyonu
    1. Muğla'da "diaspor kristali" operasyonu
    2. İYİ Parti itiraz etti! İlçe seçim..
    3. Sinop'ta alevler iki evi sardı
    4. Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı!
    5. Yenilenen İstanbul seçimi
    6. ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi
    7. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    8. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    9. Ünlü isimler sandık başında
    10. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    11. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    12. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    13. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    14. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    15. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    16. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    17. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    18. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    19. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    20. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    21. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    22. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    23. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    24. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    25. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    26. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    27. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    28. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    29. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    30. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?