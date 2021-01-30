  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 20:05:00 -
Günlük koronavirüs verileri açıklandı

30 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ve Rusya durdurdu! Türkiye rekora konuşuyor... Bu sefer gözümüzü zirveye diktik
Ekonomi

Çin ve Rusya durdurdu! Türkiye rekora konuşuyor... Bu sefer gözümüzü zirveye diktik

Uzmanlar, son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergileyen atının 2020’ye kıyasla daha düşük bir oranda olmakla birlikte 2021’de tüm z..
İstifa eden CHP'li vekilden Özgür Özel'e efsane kapak
Siyaset

İstifa eden CHP'li vekilden Özgür Özel'e efsane kapak

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partiden istifalarını 'saray operasyonu' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepk..
İngiliz basınından
Gündem

İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

İngiliz basını, İran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay