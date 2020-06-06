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Korona Virüs

Günlük koronavirüs vaka sayısı | 6 Haziran koronavirüs güncel rakamlar

6 Haziran koronavirüs tablosu | Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından milyonlarca kişi günlük vaka sayısını araştırıyor. Pek çok kişi “Koronavirüs tablosu” , “Koronavirüs Türkiye son durum” , “Koronavirüsten kaç kişi iyileşti?” , “Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, 6 Haziran koronavirüs güncel rakamlar.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 21:37:00 -
Günlük koronavirüs vaka sayısı | 6 Haziran koronavirüs güncel rakamlar

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı güncel rakamları her akşam paylaşıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi “Koronavirüs tablosu güncel” konusunu araştırıyor. İşte, rakamlar.

Günlük koronavirüs vaka sayısı | 6 Haziran koronavirüs güncel rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın." dedi.

Koca, "Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid nedeniyle dün yatan hasta sayısı 41." açıklamasında bulundu.

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