Günlük koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Koronavirüs güncel rakamlar | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı her gün güncel rakamları açıklıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

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Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır" değerlendirmesinde bulundu.