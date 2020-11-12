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Korona Virüs Günlük koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs
Korona Virüs

Günlük koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Koronavirüs vaka sayısı güncel | Koronavirüs salgınında vakalar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında ikaz ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs vaka sayısı 12 Kasım | Koronavirüs vefat sayısı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:10:00 -
Günlük koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Koronavirüs güncel rakamlar | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı her gün güncel rakamları açıklıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Günlük koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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