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Korona Virüs Günlük korona vakası ne kadar?
Korona Virüs

Günlük korona vakası ne kadar?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı. Bir günde toplam 358 bin 784 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 543 olarak kaydedildi. Peki günlük korona vakası ne kadar? Ne kadar koronalı hasta var? bugün kaç kişi korona oldu? Aşı olanlar sayısı kaç oldu? İşte günlük korona vaka tablosu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:41:00 -
Günlük korona vakası ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 867 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu. Bir günde toplam 358 bin 784 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 543 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 883 bin 70’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

 

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