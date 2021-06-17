Günlük kaç kişi aşılanıyor? Ne kadar aşı yapıldı? Canlı korona aşı takibi Sağlık Bakanlığı kaç kişi aşılandı?

Türkiye’nin korona ile mücadelesi tüm ülkelere örnek oluşturmaya devam ederken, aşı tedariğinde de haziran ayı bir milat oldu. Sinovac, Biontech ve Sputnik v aşılarında yeteri kadar tedarik edilmesinden sonra günlük aşılamalarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Gece geç saatlere kadar aşı kuyrukları oluşurken, mobil ekipler iş yerlerinde toplu aşılamalara başladı. Çin’le yapılan anlaşma gereği 30 milyon aşı Türkiye’ye gelirken, 70 milyon için de anlaşma bulunuyor. Bu gelişmeler de aşılamaya hız kazandırdı. Temmuz, ağustos ve eylülle birlikte toplamda 120 milyon doz BioNTech daha Türkiye’de olacak. Son olarak ise Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma imzalandı. Toplamda 50 milyon doz olacak aşının ilk teslimatlarına ilişkin dozlar da Türkiye’ye geldiği biliniyor.

Günlük kaç kişi aşılanıyor?

13 Haziran’da hafta sonu olmasına karşın, 456 bin aşı yapıldı. 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 aşı vurulurken, hedefin 92 bin 494 aşı üstüne çıkıldı. 15 Haziran’da ise bir milyon sınırı aşıldı ve toplam yapılan aşı miktarı 1 milyon 240 bin 311’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Toplamda kaç kişi aşılandı?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 17 Haziran saat 10:26 itibariyle; birinci doz uygulanan kişi sayısı 23 milyon 430 bin 923, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 062 bin 702 olmak üzere toplam 37 milyon 493 bin 625 doz aşı yapıldı.

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