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Günlük 15 TL ile 3 yılda ülke ülke gezecekler

Günlük 15 TL ile ülke ülke gezmeyi planlayan genç çift UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu’dan otostop çekerek yola çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:55
Günlük 15 TL ile 3 yılda ülke ülke gezecekler

Günlük 15 TL ile ülke ülke gezmeyi planlayan genç çift UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu’dan otostop çekerek yola çıktı.


İngilizce öğretmenliğini bırakarak grafit sanatçılığına başlayan Erdem Ayılı ve kız arkadaşı, otostop çekerek3 yıl sürecek olan gezilerine Osmanlı kenti Safranbolu ilçesinden başladı. Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübünün ücretsiz gezginler misafirhanesinde konaklayan çift, otostop ile günlük 15 TL masrafla dünyayı gezmeyi planlıyor. Tura İran’dan başlayacak olan çift geziyi Pakistan, Hindistan, Malezya, Tayland, Fildişi Sahilleri ardından Güney Amerika, Afrika ve Türkiye ile sonlandırmayı düşünüyor.



“Türkiye’nin bu güzide şehrini görmeden olmazdı”


İHA muhabirine konuşan grafit sanatçısı gezgin Erdem Ayılı, "Şu anda dünya turunun ilk ayağı olan Safranbolu’dayız. UNESCO tarafından korunan bir şehir. Muğlalı olduğum için şu ana kadar hiç gelme şansım olmadı. Dünyayı gezmeye başlamışken Türkiye’nin bu güzide şehrini görmeden olmazdı. Aslında her zorluğun kendine göre bir güzelliği var. Kış ayında yola çıkmayı tercihe ettik, daha doğrusu durumunda kaldık. Fakat her zorluk kar kış soğukta kalmak bu yolculuğun tadı bizim için" ifadelerini kullandı.



"Şu anda günde 15 TL’ye yol alıyoruz"


"İran’dan başlayıp ardından Pakistan, Hindistan, Malezya, Tayland, Fildişi Sahilleri ardından Güney Amerika ve nasipse Afrika ve Türkiye olarak tam tur atarak buraya dönmeyi planlıyorum" diyen Ayılı, "Sanatçılık var elimde. Yolda para kazanarak ilerlemek tabi ki de amacım. Ayırdığım bir bütçem var. Şu anda günde 15 TL’ye yol alıyoruz. Bunun için gıda harcamalarımız genelde bulgur, makarna gibi az maliyetli şeyler tüketiyoruz. Yolda da sağ olsun Türk halkı çok iyi. Bizim karnımızı doyurmadan kesinlikle bırakmıyorlar. Özellikle otostopta halkımızın ne kadar iyi yürekli olduğunu tekrar tekrar görüyoruz" diye konuştu.



"Türkiye’ye dönüşü maksimum 3 sene olarak planlıyoruz"


Daha önce motosikletle yolculuk yaptığını ifade eden Ayılı, "Bosna Hersek’e kadar gittim. 6 ülke 4 bin kilometreyi geçen bir yolculuğum oldu. Otostop benim için ilk oluyor diyebilirim. Türkiye’ye dönüşü 1 sene olarak planladık. Tabi ki esneklik gösterecektir 2 sene veya maksimum 3 sene yani bütçemiz el verdikçe yolda olmaya planlıyoruz. Ayrıca Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladı ve Safranbolu halkının ne kadar misafirperver olduğunu bize gösterdi" dedi.



"Türkiye’de tek ücretsiz gezginler misafirhanesine sahibiz"


Kendisinin de gezgin olduğunu söyleyen Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, Safranbolu’nun nadir bir kent olduğunu ve gereken özeni göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yol insana güzel insanlarla karşılaştırıyor. Dünya turu bazıları için büyük bir şey. Bu tur onlara çok büyük şeyler katacak. İnşallah Türkiye’ye döndüklerinde kendileri ile görüşme fırsatı olur. Biz Safranbolulu olarak Müze Kent Motosiklet Kulübü olarak Türkiye’de tek ücretsiz gezginler misafirhanesine sahibiz. Safranbolu dünya da nadir bir şehir. Safranbolu’ya gereken özeni göstermeye çalışıyoruz. Tüm gezginlere böyle bir misafirhane yaptık. Genellikle dünya turundaki arkadaşlar kalıyor. Dünya turu dediğimizde masraflar çok oluyor. Bizde gezginlerin kalma, geldiklerindeki misafirimiz olduklarından yeme içmeyi söylemiyoruz. Ondan sonra en büyük masraf otel masrafı oluyor. Tabi burada otelci arkadaşlarımıza zarar vermeden sadece gerçek gezginleri ağırlıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:55
  1. sanat

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