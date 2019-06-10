Günlüce MürselGür’e ağladı

Oltu’nun Günlüce (Ezinsor) Mahallesi halkından işadamı Mürsel Gür(53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hollanda da ikamet eden gurbetçi işadamı Mürsel Gür, tatile geldiği Türkiye’de rahatsızlanarak Tuzla Özel Okan Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı.Yaklaşık 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gür, önceki gün hayata gözlerini yumdu.

Güler yüzlü, yardımsever ve babacan kişiliği ile Oltu ve çevresinde oldukça sevilen Mürsel Gür’ün ani vefatı ailesi, yakınları ve Oltuluları yasa boğdu.

Gür’ün vefat haberini alan yurtdışındaki akraba ve dostları da cenazeye katılmak üzere Oltu’ya akın etti. Oltu Aslanpaşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Günlüce Mahallesine götürülen Gür’ün cenazesi, buradaki Mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve dört çocuk babası olan Mürsel Gür’ün cenazesine yoğun bir kalabalığın iştirak ederken ailesi ve yakınlarının defin işlemleri boyunca ayakta durmakta bir hayli güçlük çektikleri gözlendi.

Cenazeye Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Erzurum Müsiad Başkanı Fuat Demir, Büyük Birlik Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ Hollanda’dan ve Türkiye’den çeşitli illerden işadamlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.