Günlerdir yüzü silinen polis bebeğine ağlıyordu polis amcaları onu bebeksiz bırakmadı
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) resmi twitter hesabındanyüzü silinen polis bebeği için günlerdir ağlayan5 yaşındaki minik Yusufa polis bebeği hediye ettikleri anları paylaştı.09 Temmuz 2019 Salı 15:25
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) resmi twitter hesabındanyüzü silinen polis bebeği için günlerdir ağlayan5 yaşındaki minik Yusufa polis bebeği hediye ettikleri anları paylaştı.
Annesinin çamaşır makinesine attığı polis bebeğinin yüzü silindiği için günlerdir ağlayan minik Yusuf’a polis amcaları polis bebek sürprizi yaptı. Kreşe, misafirliğe ve gittiği her yere polis bebeğini götüren Yusuf, annesinin çamaşır makinesine attığı bebeğinin yüzü silindiği için ağlıyordu. Duruma üzülen Yusuf’un anne babası ise Emniyete durumu yazınca polis amcaları harekete geçti.PolisBebeğinin her anında kendisini koruduğunu düşünen Yusuf’a yeni birpolis bebeği hediye edildi.
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