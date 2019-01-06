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Günlerdir kayıp olan Dağdelen'in parçalanmış cesedi bulundu

Düzce'de 18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte kendini asarak intihar eden Ömer Dal ile ilişkisi olduğu öğrenilen Dilek Dağdelen'in (34), cansız bedeni ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış bir şekilde bulundu.

06 Ocak 2019 Pazar 08:46
Günlerdir kayıp olan Dağdelen'in parçalanmış cesedi bulundu

Yığılca Naşlar Köyü'nde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dilek Dağdelen için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı. Bugün, D-655 yolu Şifalı Su mevkiinde ormanlık alanda ava çıkanlar tarafından gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış kadın cesedi buldu. Kolları ve kafası olmayan cesedin 18 gündür kayıp olan Dilek Dağdelen'e ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada genç kadının 18 Aralık 2018 tarihinde Akçakoca'da kendisini asarak intihar eden Ömer Dal'la ilişkisi olduğu, Dal'ın genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dilek Dağdelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 08:46
  1. Düzce
  2. Yığılca Naşlar Köyü
  3. Dilek Dağdelen

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