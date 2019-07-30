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Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Alper Çakır (40) evinde ölü bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:37
Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Alper Çakır (40) evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi’nde oturan Alper Çakır’dan 4 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Pazartesi akşam saatlerinde Çakır’ın evine giden polis ekipleri, zili çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Savcılık kararıyla kapıyı kırarak eve giren ekipler, Alper Çakır’ı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Alper Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemenin ardından Çakır’ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:37
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