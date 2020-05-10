  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Günlerdir evde duran vatandaş saat 11’i bekleyemedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün 4 saatliğine dışarı çıkacak. İstanbul’da 65 üstü bir vatandaş da saat 11’i bekleyemeden dışarı çıktı. Sokakta görülen adam, “Hoş görürler diye düşündüm.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:51:00 -
Günlerdir evde duran vatandaş saat 11’i bekleyemedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi.

65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. İstanbul Şişli'de Kadırgalar Caddesi'nde saat 09.30'da sokağa çıkan bir vatandaş, "Ben bugün bir saat erken çıktım. Hoş görürler diye düşündüm." dedi. Adını ve yaşını söylemeyen vatandaş elindeki poşetiyle yoluna devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

yapma be abim amcam .sizler bizim atalarımızsınız yapılan her sey sizin için elelrinizden öpüyorum ama az daha bekleyin tskler
  • Yanıtla

Coşkunakademi

YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN TİPİNDEN BELLİ CEHAPELİ
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı