4 gündür kayıptı! Böyle görüntülendi Samsun'da 4 gündür haber alınamayan Türkmenistan uyruklu gencin son görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Yunus Hocayov’un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Çadırın yanında görüntülendi Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürerken, gencin son görüntüleri ortaya çıktı. Genci bölgeye götüren bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Yunus Hocayov çadırın yanında görülüyor. Görüntülerde kanyonun sarp bölgeleri de yer alıyor.

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