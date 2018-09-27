İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim gerçekleri anlattı

Kocaeli'de oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddia edilen İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim yaptığı açıklamada, “Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor” dedi. Devrim, ses kaydının da rızası dışında alındığını söyledi.

“EŞİMİN BORCU YOKTU!”

Hafize Devrim savcılığa yaptığı şikayette, basında yer alan haberlerden rahatsızlık duyduğunu, eşinin bir fabrikada çalıştığını, bir buçuk yıl önce kredi çekerek ev aldıklarını, kredi borçlarını düzenli olarak ödeyebildiklerini, kredi borçları dışında herhangi bir borçlarının olmadığını belirtti.

İŞTEN ÇIKARILTILMASI GİBİ BİR DURUM YOK

Eşinin Kurban Bayramı'nda motosiklet kazası nedeniyle yaralandığını ve raporlu olduğunu ifade eden Hafize Devrim, "İşten çıkarılması veya maaşının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak omzundaki kırık sebebiyle kolunda güç kaybı olduğunu söylüyordu" dedi.

EŞİM KAZADA YARALANMIŞTI VE EVİ GEÇİNDİREMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU

Devrim, şöyle devam etti:

"Çalışamayabileceğini, evi geçindiremeyeceğini düşünüyordu. Bunu çok kafasına takıyordu. Halbuki tedavisiiyi gidiyordu. Evde oturunca çalışmaya alışkın olduğu için iyice bunaldı. Kolundaki güç kaybı da canını sıktı. Böylelikle psikolojisi bozuldu."

PANTOLON DOLAYISIYLA OKULDAN GÖNDERİLME GİBİ BİR ŞEY YOK

Habere konu olan pantolon alma meselesine de açıklık getiren Devrim, "Çocuklar okula başlamadan önce okula göre bir pantolon almadık. Daha sonra 'Gebze'ye gittiğimizde alırız' diye düşünmüştük. O gün Y. (oğlu) okula gitti. Ancak pantolonunun farklı olması sebebiyle okuldan gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Çocuğunun kendisine derslere girdiğini söylediğini aktaran Hafize Devrim, "Zaten okul çıkışı eve geldi. Siyah pantolon alması gerektiğini söyleyince eşim ile birlikte gidip pantolonunu aldılar. Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor" diye konuştu.

“EŞİMİN ÖLÜMÜ SUİSTİMAL EDİLDİ”

Hafize Devrim, muhtar ve gazetecinin evine geldiğini, gazetecinin bilgisi ve rızası dışında ses kaydı aldığını, konuşmasının çarpıtılarak haber yapıldığını, eşinin ölümünün suistimal edildiğini söyleyerek, 'bilgisi ve rızası dışında konuşmasını kayda alan ve yayınlayan gazeteciden ve ona yardımcı olan' kişiler hakkında şikayette bulundu.