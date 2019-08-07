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Güngörenli öğrenciler robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonunun düzenlediği yarışmada Türkiye'ye temsil edecek Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Güney Kore'ye gitti

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
Güngörenli öğrenciler robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi, Güney Kore'de Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonunun düzenlediği dünya robot yarışmasında temsil edecek Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yola çıktı.

Güney Kore’nin Changwon şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenecek yarışmaya katılmak üzere İstanbul Havalimanının dış hatlar gidiş terminaline gelen öğrenciler için tören düzenlendi.

Törende konuşan Güngören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Altınhan, STEM Cup Turkey 2019 Uluslararası Robotik Yarışması'nda "Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları" kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakıp Türkiye birincisi olan Güngörenli öğrencileri, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonunun Güney Kore'ye davet ettiğini hatırlattı.

Altınhan, bu büyük başarı haberini hemen paylaştığını belirttiği Güngören Belediyesi Başkanı Dr. Bünyamin Demir'in de imam hatiplilerin bu başarısını takdir ederek desteklemenin önemine işaret ettiğini kaydetti. Başkan Demir'İn "Elinizden gelen herşeyi yapın" talimatı verdiğini vurgulayan Altınhan, öğrencilerin ana sponsoru olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin birkaç seneden beri yazılım ve robotik alanında çalıştıklarını dile getiren Altınhan, şunları kaydetti:

"Bu sene imam hatip lisesinde bir grup oldular. Daha önce bireysel çalışıyorlardı. Güney Kore’de bizi temsil edecekleri 3 kategori var. Otonom araçlarla alakalı ağırlık kaldırabilme, sensörleri fark ederek engeli atlayabilmesi ve maraton yarışması. Bu yarışlarda en iyi gelen araç kazanacak. Orada çocuklarımız sıfırdan tasarlayarak yapacaklar bu robotları. ülkemizin başını dik tutacaklar. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu alanında bir kıvılcım. Bu kıvılcımı ateşledik. Bu kıvılcımın ülkemizin her yanında bir ateşe dönüşmesini istiyoruz. Dünyayı aydınlatacak bir meşaleye dönüşmesini istiyoruz. Nitekim medeniyetimizin köklerinde bu var zaten. İstanbul'dan ve Endülüs’ten iki ayrı meşale ile Avrupa’yı aydınlatmıştık. İnşallah İstanbul'dan tekrar bu meşale tüm dünyayı aydınlatacak."

- "Azmimiz sayesinde buralara gelebildik"

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şeymanur Gül, birçok zorluk sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Her şeye baştan başladıklarına dikkati çeken Gül, "Güzel bir şekilde eğitimimizi devam ettirdik. Bunda hocalarımızın ve çevremizin katkısı çok oldu. Bir şeyleri başarma arzusu bizi buna iten en büyük etken oldu. Azmimiz sayesinde buralara kadar gelebildik." ifadelerini kullandı.

10. Sınıf öğrencisi Damla Korkmaz ise kendilerine sunulan projeler kapsamında görevlerini en iyi şekilde yapan robotları tasarladıklarını anlattı.

Genel olarak mekanik tasarıma daha çok önem verdiklerini vurgulayan Korkmaz, "Robotların özellikleri, motorları çok daha geliştirerek, onları çok daha iyi bir boyuta getirerek görevlerini çok daha iyi yapmalarını sağladık. Çeşitli spor dallarını yapabiliyorlar. Halter kaldırma ve şut çekme gibi spor dallarını yapabiliyorlar." dedi.

Türkiye'yi Güney Kore'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydeden Korkmaz, 9 kişiden oluşan ve 3'erli gruplar halinde mücadele edecekleri yarışmada 3 kategoride sıfırdan faklı robotlar yapacakları dile getirdi.

Öğrencilere mentörlük yapan Hanifi Alper Alkaç ise, 1.5 yıl boyunca genç öğrencilere güvenerek ve inanarak çalıştıklarını dile getirdi. Alkaç, yerli ve milli teknoloji hamlesine ellerinden geldiği kadar bir katkı sunarak, Türkiye'yi 65 ülkenin katılacağı uluslarası robot yarışmasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyledi, destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Güngören Belediye Başkan Yardımcı Veysel İpekçi ve ailelerince dua ve çiçeklerle Güney Kore'nin başkenti Seul'e uğurlandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
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