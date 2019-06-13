Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı İstanbul Güngören’de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Güngören’de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.