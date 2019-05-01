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Güngören'de tramvay motosiklete çarptı

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
Güngören'de tramvay motosiklete çarptı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de tramvayın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 34 DG 0463 plakalı motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mihyettin Baltaye'ye, Bağcılar yönüne giden tramvay çarptı.

Duvarla tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Baltaye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
  1. Bağcılar
  2. kaza
  3. motosiklet
  4. tramvay

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