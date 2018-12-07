THY- Euroleague
0553 313 94 23

Güngören'de silahlı soygun: 1 yaralı

Tahsilatçı olduğu öğrenilen kişiyi silahla yaralayan iki şüpheli, para dolu çantayı alarak kaçtı

07 Aralık 2018 Cuma 18:01
Güngören'de silahlı soygun: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de tahsilatçı olduğu öğrenilen bir kişiyi silahla yaralayan iki şüpheli, tahsilatçıya ait para dolu çantayı gasbederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Sancak Sokağı'nda silahlı iki şüpheli, tahsilatçı olduğu öğrenilen bir kişiyi yaralayarak çantasını gasbetti. Saldırganlar daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan tahsilatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:01
  1. gasp
  2. Güngören
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı
    1. Avusturya'nın başkenti Viyana'da..
    2. Almanya Hristiyan Demokrat Birlik..
    3. Milli Savunma Bakanlığınca terörle..
    4. Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz gecesini..
    5. Avrupalı parlamenterlerden birlik için..
    6. Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye..
    7. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de
    8. Avukata FETÖ'den hapis
    9. Borsada endekslerin değişimi
    10. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    11. Kahve alırken bunlara dikkat edin
    12. Borsada günlük işlemler (2)
    13. Borsada günlük işlemler (1)
    14. Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı..
    15. Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye..
    16. Galatasaray'dan Demba Ba bombası
    17. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    18. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    19. İstanbul'da DEAŞ militanı yakalandı
    20. Kuyumcular kredi kartında taksit..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"