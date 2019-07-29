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Güngören'de kasa hırsızlığı

İş insanın evinden içinde toplam 800 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasınca görüntülendi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Güngören'de kasa hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir iş insanın evinden içinde 800 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yaşayan iş insanı M.L'nin evine giren şüpheliler, içinde 800 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

İçinde 65 bin dolar, 5 bin lira, ziynet eşyası ve iş insanına ait mezarlık tapusunun bulunduğu kasanın çalındığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın meydana geldiği apartman ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, benzer suçlardan emniyette kaydı bulunan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, 3 Temmuz'da şüphelilerin adresine düzenlediği baskında İbrahim A. (24) ile Tekin T'yi (29) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim A'nın emniyette 15, Tekin T'nin ise 5 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin binaya girdiği, ardından yanına gelen arkadaşına kapıyı açtığı anlar ile çelik kasayı taşımak için bir kişiyi daha yanlarında getirdikleri ve kasayı kucaklayarak taşıdıkları anlar görülüyor.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. Çelik Kasa
  3. Güngören
  4. HIRSIZLIK
  5. Hırsızlık Büro Amirliği

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