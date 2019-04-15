Güngören'de cinayet Bir süredir küs olduğu kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de bir kişi silahla öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir apartmanın girişinde silahla yaralanan Ergin H'yı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ergin H'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili Ergin H'nın bir süredir küs olduğu kardeşi E.H. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





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