Güngören’de çatı yangını korkuttu Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Güneştepe Mahallesi Konak Sokak’ta 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında izolasyon malzemesi ile tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerin çatıdan yükselmesiyle çalışanlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.